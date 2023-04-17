Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась, но смертность все равно остается высокой

За минувшие 24 часа петербургские медики выявили 672 новых случая заражения коронавирусом.

Госпитализированы в Северной столице при этом за сутки 40 человек, выздоровели – 614, умерли – восемь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 932 128 граждан, вылечились — 1 886 673 человека, а общее число жертв достигло 37 527. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял первое место, даже несмотря на сократившееся количество инфицированных по сравнению с предыдущим днем. Второй в антирейтинге с начала недели стала Москва, где коронавирус выявили еще у 570 человек.

Напомним, что на 16 апреля в Петербурге насчитывалось 768 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам стало труднее найти поликлиники, где можно получить вакцину от COVID-19. О проблеме рассказала одно из горожанок, посетившая медицинское учреждение Выборгского района.