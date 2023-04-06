В Петербурге коронавирусом заболели меньше 900 человек

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией коронавирусной инфекции. За последние сутки было выявлено свыше 800 случаев заражения. Кроме того, по количеству летальных исходов от коронавируса за прошедшие сутки Петербург вышел на первое место.

В городе на Неве по состоянию на четверг, 6 апреля, обнаружили 862 новых случая заражения COVID-19. Госпитализация понадобилась 84 пациентам. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что справиться с болезнью смогли 1 250 петербуржцев. Однако десять жителей Северной столицы не смогли побороть коронавирус и его последствия. Кроме того, в Москве при 1 589 новых заболевших смертей от коронавируса произошло восемь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что по всей России за сутки скончалось 36 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти восьми человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся меньше на два — шесть пациентов.