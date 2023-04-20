В Кремле не планируют вводить новые ограничения после появления "арктура"

В Кремле не планируется усиливать ограничения из-за появления нового подварианта коронавируса «арктура». В стране выявили уже несколько заболевших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказали, что в Кремле не собираются усиливать меры безопасности из-за появления нового подварианта коронавируса. Однако он отметил, что действующие ограничения останутся в силе. Об этом сообщает телеканал 360.

Песков заявил, что в Кремле «никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер пока у нас нет».

Отмечается, в Российской Федерации уже выявили несколько случаев заражения «арктуром». В Роспотребнадзоре отметили, что новый вариант обладает высокой заразностью. Также он способен обходить уже сформировавшийся иммунитет.

Жителей России предупредили о том, что всплеск распространения штамма «арктур» придется на конец мая.