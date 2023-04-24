Петербургские медики за последние 24 часа забрали в больницу почти 40 новых пациентов с коронавирусом

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. По всей России инфекцию подхватили 5 458 граждан.

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 563 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне насчитывался 541 новый ковид-пациент. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного повысилась. Сегодня Санкт-Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 593 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Самарская область, где выявили 304 новых случая инфицирования.

За день в Петербурге выздоровели 383 человека, госпитализировали 38 граждан, скончались пять пациентов с коронавирусом.

За все время пандемии в России заболели 22 815 722 человека. При этом выздоровели 22 207 016 граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей Петербурга предупредили о повышенной заразности нового подварианта коронавируса "Арктур".