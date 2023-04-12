Число заразившихся коронавирусом в Петербурге за сутки снизилось до 739 человек

Несмотря на то, что Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, количество зараженных тут заметно сократилось. При этом по всей России инфекцию подхватили 7 282 гражданина.

В среду, 12 апреля, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 739 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

Сегодня Санкт-Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 1 292 человека с коронавирусом, а третью позицию заняла Самарская область, где выявили 258 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 351 человек, госпитализировали 105 граждан, скончались девять пациентов с коронавирусом (такое же количество за сутки зафиксировали и в столице).

За все время пандемии в России заболели 22 734 824 человека. При этом выздоровели 22 116 159 граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многие россияне обеспокоены возможностью возникновения эпидемии кори после нескольких выявленных случаев заболевания, однако эксперты уверены, что этого в ближайшее время не произойдет.