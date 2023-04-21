За сутки среди всех регионов России больше всего граждан от коронавируса умерло в Петербурге

В пятницу Северная столица обогнала все регионы России по количеству скончавшихся от последствий COVID-19 за последние 24 часа. По числу заразившихся Петербург сейчас занимает второе место.

Так, 21 апреля стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 578 новых случая заражения коронавирусом. Одновременно с этим в Москве число новых инфицированных достигло 977 человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

При этом за день в Петербурге выздоровели 675 человек, госпитализировали 71 пациента, а скончались девять граждан с коронавирусом. В Москве за сутки от последствий инфекции ушло из жизни восемь пациентов.

В общей сложности за сутки коронавирус на территории России не смогли побороть 33 человека. За всю пандемию жертвой болезни стали 398 007 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кремле не планируется усиливать ограничения из-за появления нового подварианта COVID-19 "арктура".