Почти 900 пациентов с коронавирусом прибавилось в Петербурге за сутки

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 891 новый случай коронавируса.

Госпитализированы за последние 24 часа в Петербурге при этом 87 человек, выздоровели – 1 028, умерли – шесть. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 925 272 местных жителя, вылечились — 1 878 178 человек, а общее число жертв достигло 37 455. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 317 человек. На третьем месте оказалась Воронежская область — 429 новых ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эпидемии кори в России пока не предвидится. Тем не менее, граждан активно призывают к вакцинации.