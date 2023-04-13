За последние 24 часа больше всего граждан, поборовших COVID-19, насчитали в Петербурге

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 810 новых случаев коронавируса, при этом выздороветь смогли 1 220 человек, - такой показатель в четверг стал рекордным среди всех российских регионов.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 13 апреля сообщили, что в Петербурге за сутки госпитализировали 76 человек, а умерли при этом восемь граждан. Всего с начала пандемии на территории региона заболели 1 929 088 раз, а вылечились - 1 883 428 раз. Общее число жертв за все время существования коронавируса в Северной столице достигло 37 493 человек.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место с 810 зараженными. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 1 171 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 12 апреля число заразившихся коронавирусом за сутки снизилось до 739 человек.