В Петербурге в воскресенье выявили еще 541 случая заражения коронавирусом

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Врачи продолжают ежедневно фиксировать новые случаи заболевания. За последние сутки выявлено более 500 новых случаев.

В Северной столице по состоянию на воскресенье, 23 апреля, зарегистрировано 541 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 24 петербуржцам. Такие данные передает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Справиться с коронавирусом за последние сутки смогли 454 местных жителя. Однако шести пациентам не удалось побороть коронавирусную инфекцию и ее последствия.

Всего по России выявлено 6 389 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа. От болезни скончались 32 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России зафиксировали несколько случаев заражения новым подвариантом коронавируса "Арктур". Специалисты рассказали об его особенностях и объяснили, чем инфекция может быть опасна.