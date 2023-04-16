Петербург, обогнав все регионы России, встал на первое место по количеству умерших от последствий COVID-19

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — семь человек.

На 16 апреля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург снова находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Городу по смертность уступила Москва, но она же стала лидером по количеству заразившихся инфекцией за сутки, — на сегодняшний день здесь насчитывается 926 инфицированных. Петербургские медики, в свою очередь, выявили 768 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида. Число умерших от вируса в Петербурге с начала пандемии достигло 37 519 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 397 828 человек, в том числе 38 за вчерашний день.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Петербурга с трудом находят места, где могут получить вакцину против коронавируса.