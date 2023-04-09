В воскресенье Москва на 67 человек опередила Петербург по количеству новых пациентов с коронавирусом

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 820 новых случав коронавируса.

Госпитализированы при этом в Петербурге 38 человек, выздоровели – 709, умерли – шесть человек за сутки. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 926 092 местных жителя, вылечились — 1 878 887 человек, а общее число жертв достигло 37 461. Об этом 9 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 887 человек. На третьем месте оказалась Воронежская область — 423 новых ковид-пациента.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал, что на 8 апреля почти 900 новых пациентов прибавилось в Петербурге за сутки.