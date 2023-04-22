Петербургские врачи за последние 24 часа нашли еще около 600 новых пациентов, заразившихся COVID-19

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 574 новых случая заражения коронавирусом.



Всего с начала пандемии в городе заболели 1 934 954 человека. При этом 1 890 861 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 571 за последние сутки. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 927 человек. Третье место у Воронежской области — 338 новых ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в связи с появлением нового подварианта коронавируса "арктура" новые ограничения вводить в Кремле не планируют.