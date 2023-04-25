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Во вторник Петербург поднялся на первое место по количеству новых зараженных коронавирусом за сутки

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© Фото: baltphoto

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Северная столица снова оказалась на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Во вторник, 25 апреля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

Сейчас Петербург по этому показателю обошел Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 569 человек, инфицированных коронавирусом, а на третьем месте расположилась Самарская область, где выявили 295 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 794 человека, госпитализировали более 100 граждан, а скончались восемь пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии инфекцию в городе подхватили 1 936 670 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 30 апреля в Петербурге проводят неделю иммунизации. В рамках мероприятия специалисты рассказывают о важности вакцинации в борьбе с инфекциями. 

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