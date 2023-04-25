Во вторник Петербург поднялся на первое место по количеству новых зараженных коронавирусом за сутки

Северная столица снова оказалась на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Во вторник, 25 апреля, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

Сейчас Петербург по этому показателю обошел Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 569 человек, инфицированных коронавирусом, а на третьем месте расположилась Самарская область, где выявили 295 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 794 человека, госпитализировали более 100 граждан, а скончались восемь пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии инфекцию в городе подхватили 1 936 670 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что до 30 апреля в Петербурге проводят неделю иммунизации. В рамках мероприятия специалисты рассказывают о важности вакцинации в борьбе с инфекциями.