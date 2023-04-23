В Петербурге с понедельника до 30 апреля продлится неделя иммунизации

В Санкт-Петербурге местные жители в течение недели смогут пройти иммунизацию. В случае возникновения вопросов можно обратиться к специалистам по горячей линии управления Роспотребнадзора по вакцинопрофилактике.

В понедельник, 24 апреля, в Северной столице стартует неделя иммунизации, которая продлится до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Отметим, что это ежегодное мероприятие. Специалисты рассказали, что оно помогает сократить число случаев инфекционных заболеваний, инвалидизации и смертности от перенесенной инфекции, а соответственно количество нетрудоспособных людей и расходы населения на лечение.

В ведомстве порекомендовали петербуржцам пройти иммунизацию. По мнению специалистов, это поможет защитить не только здоровье иммуницифированного, но и здоровье окружающих.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России зафиксировали несколько случаев заражения новым подвариантом коронавируса "Арктур".