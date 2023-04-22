Петербуржцев предупредили о повышенной заразности нового штамма коронавируса "Арктур"

В России зафиксировали несколько случаев заражения новым подвариантом коронавируса "Арктур". Специалисты рассказали об его особенностях и объяснили, чем инфекция может быть опасна.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу предупредили, что "Арктур" или ХВВ1.16 является подвидом "омикрона" и отличается повышенной заразностью. Впервые его нашли в Индии. В настоящее время "Арктур" распространился во многих странах, включая Россию.

Несмотря на повышенную заразность, штамм не отличается высокой патогенностью. Заболевание, как правило, протекает в легкой форме. Пациенты, зараженные "Арктуром" жалуются врачам на кашель, насморк и повышенную температуру.

В пресс-службе отметили, что введение дополнительных мер в связи с обнаружением нового подварианта коронавируса пока не требуется. Чтобы предотвратить заражение "Арктуром", горожанам посоветовали чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию и вовремя вакцинироваться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге за последние 24 часа нашли еще около 600 новых пациентов, заразившихся коронавирусом.