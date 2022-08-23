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Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

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© Фото: pxhere

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В последнее время можно наблюдать спрос на приобретение электромобилей. Но так ли необходимо на них резко пересаживаться и какие у них есть подвохи? Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

В разговоре с Mash city Попов заявил, что экологичность электрокаров можно поставить под сомнение, так как для производства электроэнергии для электрокаров необходимо наличие, например, ТЭС, сжигающей топливо. Также использование аккумуляторы после производственного цикла превращаются в “химическую бомбу”, которую еще и не так уж просто утилизировать.

Также автоэксперт отметил, что при покупке электромобиля недобросовестные продавцы могут скрутить пробег, тем самым предоставляя замену “дохлого” аккумулятора покупателю.

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