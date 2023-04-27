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Туристы из Китая требуют огромные скидки от петербургских отельеров

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© Фото: Baltphoto

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Туристический бум из Китая может стать нерентабельным для отельеров Петербурга, предупреждают эксперты. В 2023 году ожидается прибытие не менее 100 тысяч туристов из Поднебесной.

В текущем году в Северной столице ожидается не менее 100 тысяч туристов из Китая. Однако многие туристические компании уже требуют большие скидки на обслуживание своих групп. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что многие гостиничные комплексы уже получают запросы от китайских туроператоров на скидки при размещении туристов. Однако, по мнению специалистов, такое сотрудничество может оказаться невыгодным для российских отельеров.

Генеральный директор отеля «Санкт-Петербург» Андрей Петелин рассказал, что предоставить скидки можно будет только в период снижения загрузки, осенью.

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