Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге

С 23 по 25 сентября в городе на Неве состоится масштабный фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню Туризма. Организованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке Федерального агентства по туризму, фестиваль даст символичный старт осенне-зимнему сезону и станет ярким и запоминающимся событием, которое представит множество граней классического и современного города.

Санкт-Петербург в этом году – столица Всероссийского Дня туризма. «Город, где рождается хорошее настроение» – таков девиз предстоящего праздника. Мегаполис с богатейшим культурно-историческим наследием и неповторимой динамичной атмосферой, туристский хаб, где сходятся пути, – Петербург напомнит о роли туризма как одного из двигателей для экономики и «ключа» для новых открытий и впечатлений.

«Северная столица привлекательна в любой сезон и всегда может подарить жителям и гостям незабываемые эмоции, особенно – в праздник, который объединяет всех любителей путешествий. Туризм – это стиль жизни для многих людей и профессия для тысяч петербуржцев. Благодаря высокому профессионализму городской индустрии гостеприимства Петербург является лидером в рейтинге самых популярных направлений. Вклад отрасли туризма в экономику города, по предварительным оценкам, с начала года уже насчитывает около 215 млрд рублей, что почти в два раза выше прошлогоднего. Поток гостей вырос более чем на 30%. Наряду с культурно-познавательным, событийный туризм является одним из главных стимулов для поездки в наш город – его доля выросла за год почти в четыре раза, с 2,6% до 8%. Сейчас яркий летний туристский сезон в Северной столице переходит в насыщенный осенне-зимний. И мы хотим сделать праздник атмосферным, захватывающим и многогранным – каким является и сам гостеприимный Петербург», – отмечает Сергей Корнеев, председатель городского Комитета по развитию туризма.

Присоединившись к программе фестиваля, петербуржцы в эти дни смогут стать настоящими туристами в своем городе. Для жителей и гостей будут работать интерактивные аттракционы, пройдут выступления современных коллективов и великолепное шоу в акватории Невы.

На Дворцовой площади уникальные возможности Петербурга как столицы самых разных видов туризма будут креативным образом представлены в павильонах с красочным декором и брендингом. Здесь можно будет наблюдать тематические мультимедийные инсталляции, посвященные дизайну и архитектуре, спорту и водному туризму, новой туристской географии – всем тем разнообразным направлениям, которые делают Петербург неповторимым «магнитом» для путешествий.

Благодаря технологии 3D-mapping посетители фестиваля в режиме реального времени смогут попробовать себя в искусстве дизайна.

Все, кто не успел поучаствовать в SUP-карнавалах этим летом, смогут сделать это виртуально.

Стену одного из павильонов заменит угловой экран, на котором динамическая инфографика покажет развитие туризма в Санкт-Петербурге в цифрах и фактах.

В павильоне, посвященном всесезонному туризму Северной столицы, каждый составит свой собственный график мероприятий на последующие месяцы, а гости смогут запланировать будущую встречу с городом.

Для юных посетителей фестиваля будет работать отдельная зона с волшебной цветочной горкой и световыми инсталляциями.

Музыкальная программа на сцене на главной площади Петербурга станет финальным аккордом этого лета, запуская осенне-зимний туристский сезон.

Особое представление, которого еще не было в России, состоится в субботу 24 сентября – вечернее светомузыкальное шоу у Дворцового моста в сопровождении парада исторических судов.

Подробная программа и расписание мероприятий – на официальном городском туристском портале Санкт-Петербурга Visit Petersburg.

Прямая трансляция событий будет идти в эфире телеканала «78».

Ко Всемирному дню туризма будет приурочен и мотопробег, который стартует 24 сентября с Дворцовой площади.

В рамках «Недели туризма» пройдёт традиционная социальная акция «Гостеприимный Санкт-Петербург».

Вход на все площадки фестиваля свободный.

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Справочно:День туризма отмечается 27 сентября и каждый год проходит под новым девизом. Цель праздника - освещение вклада отрасли туризма в экономику и занятость, роли туризма в жизни города и страны, а также в развитии связей между различными регионами.