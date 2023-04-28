В пятницу петербуржцам будет все также холодного, а жители Ленобласти столкнуться с грозами

В Санкт-Петербурге все также холодно, но почти без осадков. В свою очередь, жителей Ленобласти предупредили, что 28 апреля они могут столкнуться с грозами и дождями.

В пятницу, синоптическая ситуация на территории Культурной столицы сформируется под влиянием холодного атмосферного фронта, который продолжает медленно перемещаться по территории региона в восточном направлении.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что небо в городе на Неве затянет облаками, иногда может выглядывать солнышко, при этом осадков почти не выпадет. А вот в центре и на востоке области пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы.

В течение дня температура воздуха на территории города составит от +9 до +11 градусов, по области столбик термометра максимум доползет до +12 градусов. Ветер ожидается порывистый, западный, со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление почти не изменится и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. В субботу петербуржцев ждет похожа погода, но уже с дождями.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал, что холодная погода с дождями и грозами вернулась в Петербург накануне.