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Сертификация строительных товаров


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На рынки выпускается большой ассортимент строительных товаров. Они отличаются своим предназначением, характеристиками, составом и областью применения. Большинство стройматериалов оценке соответствия не подлежат, однако, на для законной реализации некоторых товаров потребуется разрешительный документ.

Продажа таких товаров без сертификатов / деклараций / свидетельств запрещена законодательством. За нарушение данных требований предприниматели и юр. лица привлекаются к ответственности. Чтобы избежать негативных последствий, важно своевременно получить необходимую документацию.

Поскольку это сложная, многоэтапная, иногда длительная процедура, советуем доверить эту задачу экспертам в области сертификации.

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Сертификация и декларирование строительных товаров

Чтобы определить необходимость в оформлении разрешительной документации, проводится идентификация продукции по характерным идентификационным признакам, в том числе кодам ОКПД 2 / ТН ВЭД. После изучения действующих ТР ТС, Постановлений, Решений и прочих нормативных актов определяется документ, который должен оформить изготовитель / импортер.

  • Оценка соответствия по ТР ТС.

Процедура проходит в форме сертификации и декларирования, если стройматериал используется для дорожного строительства. В этом случае продукция проходит обязательную оценку по ТР ТС 014/2011. В приложении к регламенту указаны виды материалов, на которые нужно оформить сертификат или зарегистрировать декларацию.

  • Оценка соответствия по ПП РФ 982 (ПП РФ 2425 с 01.09.2022 г.).

Некоторые стройматериалы проходят сертификацию или декларирование в национальной системе РФ, поскольку входят в соответствующие перечни ПП РФ 982 (ПП РФ 2425). Требования безопасности к продукции установлены профильными стандартами. Если на изделие нет профильного ГОСТа, производитель составляет собственные ТУ.

Все марки цемента (кроме предназначенного для дорожного строительства), подлежат сертификации. Декларирование проходят стеклопакеты, деревянные и поливинилхлоридные окна и дверные блоки, фанера, фанерные и древесностружечные плиты.

В каких случаях требуется сертификация пожарной безопасности?

Теплоизоляционные, кровельные и отделочные материалы, предназначенные для использования в помещениях, на путях эвакуации людей при пожаре, подлежат обязательной сертификации пожарной безопасности.

Полный список таких стройматериалов указан в Распоряжении Правительства РФ 3646-р.

Процедура проводится в соответствии с положениями тех. регламента, регулирующего пожарную безопасность – ФЗ РФ № 123. Она предусматривает испытания, во время которых определяются группы горючести и воспламеняемости изделий, а также другие показатели пожаробезопасности.

Какие стройматериалы подлежат гос. регистрации?

На товары строительного назначения, указанные во 2-м разделе Решения КТС 299 необходимо оформить свидетельство (СГР), подтверждающее санитарно-гигиеническую чистоты, эпидемиологическую безопасность.

Гос. регистрация проводится территориальными органами Роспотребнадзора по месту, где зарегистрирован заявитель. Процедуру проходят лакокрасочная продукция, грунтовки, шпатлевка, герметики и прочие изделия, указанные в перечне раздела 2.

Какие преимущества дает добровольная оценка качества?

Если строительная продукция не попадает под действие перечисленных нормативных актов, сертификация, декларирование и иные формы подтверждения соответствия не предусмотрены законодательством.

В этом случае предприниматели или юр. лица могут оформить добровольный сертификат, чтобы выделиться среди конкурентов и продемонстрировать качество товаров. Добровольную сертификацию можно пройти и дополнительно после прохождения обязательной оценки соответствия с целью получения преимуществ на российском рынке.

Проверяемые показатели и нормативы, согласно которым будет проходить сертификация, выбирает заявитель самостоятельно. Если на товар нет действующего стандарта, изготовитель составляет ТУ.

Чтобы обеспечить производство стройматериалов высокого качества, можно внедрить и сертифицировать в компании СМК, соответствующую принципам стандартов ИСО. Чаще всего это ИСО 9001, 14001 и 45001.

Избежать разногласий на таможне при ввозе материала на территорию РФ, а также для многих других целей можно оформить отказное письмо, подтверждающее, что товар не попадает под ТР ТС, ПП РФ №982 (ПП РФ №2425), Решение КТС 299, ФЗ №123 и его можно реализовывать без разрешительной документации.

Что требуется для прохождения сертификации

Сертификационные процедуры состоят из нескольких этапов. Начинается процесс с подачи заявки и сбора запрашиваемой документации:

  • скан-копии ИНН и ОГРН заявителя;
  • сведения о заявленных строительных товарах;
  • ГОСТ, ТУ, паспорта и т.д.;
  • контракт, ДУЛ, инвойс на поставку партии – для импортной продукции.

Порядок прохождения процедуры стандартный для всех форм оценки:

  1. Подача заявки.
  2. Подготовка документации.
  3. Анализ представленных документов и сведений.
  4. Отбор образцов или проб строительной продукции.
  5. Проведение исследований в лаборатории (для серийного выпуска – оценка состояния производства).
  6. Внесение результатов в протоколы испытаний (акты).
  7. Оформление и регистрация документов в соответствующих реестрах.

Узнать нюансы прохождения процедуры можно у сотрудников центра «РОС-ТЕСТ». Обращайтесь, консультации бесплатные!

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