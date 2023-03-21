Психолог объяснила, почему конфликты на работе - это нормально

Конфликты на работе, по мнению специалиста, являются частью процесса, так как у людей может сложиться абсолютно разное мнение по поводу одного и того же вопроса. Главное, - разобраться и прийти к единому решению, спокойно обсудив ситуацию.

Психолог Ирина Иванова отметила, что конфликты на работе неизбежны, потому что они говорят о психологическом росте. Об этом пишет телеканал "360".

Подчеркивается, что каждый человек хотел бы, чтобы окружающие походили на него по характеру, темпераменту и восприятию мира, но это невозможно, поэтому и появляется конфликт. По словам специалиста, необходимо учиться взаимодействовать друг с другом, признавать разность, и праздновать ее, а не пытаться искоренить.

Психолог рассказала, что чаще всего встречаются две реакции на конфликт - максимизация с активной защитой своей позиции или избегание противостояния. Однако иногда все же можно поднять вопрос о профессиональной этике на работе, заключила эксперт.