В Петербурге перед началом майских праздников растет спрос на официантов и мангальщиков

В преддверии майских праздников в Санкт-Петербурге растет спрос на представителей сферы общепита и ресторанного бизнеса. Повышенный спрос наблюдается на официантов, мангальщиков и шаурмистов.

По всей России количество вакансий для официантов на летов выросло в пять раз по сравнению с началом 2023 года, а на мангальщиков за последние 30 дней — на 21%. Также за месяц на 40% стало больше вакансий для шаурмистов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что на фоне повышенного спроса выросла и зарплата. Так, петербургские работодатели в среднем повысили зарплату мангальщикам на 13% — до 57 тысяч рублей. Шашлычникам предлагают около 55 тысяч рублей, что на 10% больше. Зарплаты официантов выросли на 7% — до 51 000 рублей.

Отметим, что зачастую работодатели предлагают подработку на сезон.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге многие работодатели принимают новых сотрудников только через испытательный срок. Однако аналитики выяснили, что каждый пятый сотрудник на испытательном сроке покидал компанию.