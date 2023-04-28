Премьера первого сезона анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время» прошла в России

На стриминговой площадке «Кинопоиск» состоялась премьера первого сезона анимационного научно-фантастического сериала «Ева. Связь сквозь время».

Как рассказали в МегаФоне, который занимался реализацией проекта, для производства сериала использовался игровой движок Unreal Engine 5. По словам создателей, благодаря нему режиссер мог видеть на съемочной площадке героев в проработанных декорациях.

Главную роль отвели андроиду Еве из далекого будущего. Ее сыграла Елена Ходунова, а все мужские роли исполнил Евгений Марков. Отмечается, что для того, чтобы воспроизвести их движения, использовались костюмы Motion Capture.

Согласно сюжету, Ева хочет спасти людей от катастрофы и оказывается в разных уголках мира в разных исторических эпохах. Известно, что каждую локацию создали при помощи реальных топографических данных и с привлечением экспертов.

Прообразом Евы можно считать одноименного виртуального помощника, помогающего пользователям избегать угроз в Сети.

По словам директора по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяны Гура, с помощью сериала «Ева. Связь сквозь время» может быть создана своя кино-вселенная. Таким образом, в компании хотят "очеловечить" технологию.