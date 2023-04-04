Петербург с почти тысячью заразившимися коронавирусом за сутки встал на первое место

Санкт-Петербург оказался на первом месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. По всей России инфекцию подхватили еще 7 141 человек.

Во вторник, 4 апреля, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 998 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID-19.

Санкт-Петербург по количеству заболевших обогнал Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 965 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилось Самарская область, где выявили 307 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 399 человек, госпитализировали 121 местного жителя, скончались девять граждан с коронавирусом. В общей сложности избавиться от COVID-19 в Северной столице смогли 1 873 093 человека, а заразились инфекцией - 1 921 698 граждан.

За все время пандемии в России заболели 22 671 103 человека. При этом выздоровели 22 037 622 пациента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге до 31 мая продлили действие антикоронавирусных ограничений.