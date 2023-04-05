В Петербурге снова выявили больше всех умерших от последствий коронавируса за сутки

По всей России за сутки скончалось 36 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти восьми человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся меньше на два — шесть пациентов.

На 5 апреля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнал Москву, где на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 48 495 смертей пациентов, однако за последние сутки тут умерло шесть пациентов с COVID-19. В Ленинградской области за 24 часа не зафиксировали случаев смерти от ковида.

В Петербурге число умерших от вируса с начала пандемии достигло 37 432 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 397 420 граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне Петербург лидировал по суточному заражению коронаиврусом. Тогда в городе насчитывалось 998 новых заболевших.