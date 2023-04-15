В Петербурге коронавирусом за сутки заболели менее 800 жителей

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Врачи продолжают ежедневно фиксировать новые случаи заражения. Так, за последние сутки в городе зарегистрировано почти 800 случаев.

В Петербурге за 15 апреля зафиксировано 796 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в России за минувшие сутки составило 7 445 человек, из них 1 085 госпитализированы. Такие данные передает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

В Петербурге госпитализация потребовалась 83 пациентам, побороть коронавирус и его последствия не смогли девять пациентов.. Кроме того, число выздоровевших в стране продолжает расти: за последние сутки оно составило 8 731 человек.

Отметим, что общее число выздоровевших с начала пандемии - 22 144 313 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург остается в лидерах по количеству зараженных коронавирусом, но теперь у горожан возникла еще одна проблема, - все сложнее становится найти медицинское учреждение, где можно пройти вакцинацию.