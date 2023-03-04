В ближайшее время петербуржцы смогут получить более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса

Накануне, 3 марта, в Северную столицу поступило более 30 тысяч доз препарата, созданного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Так, речь идет о вакцине Гам-КОВИД-Вак, известной еще как "Спутник V". В пресс-службе городского Комитета по здравоохранению рассказали, что на склад ОАО "Фармбаза" завезли 32 тысячи комплектов доз препарата.

В ближайшие дни вакцину развезут по поликлиникам Петербурга. Сейчас на территории города функционирует 161 пункт вакцинации, а для детей работают 87 пунктов.

Напомним, что "Спутник V" ввести в организм через укол или нос. На настоящий момент последним способом привились уже почти 40 тысяч петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге на 3 марта насчитывалось 1 334 заболевших коронавирусом за сутки. За все время с начала пандемии в городе инфекция забрала жизни 37 146 человек.