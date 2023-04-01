Психиатр рассказал, сколько калорий можно сжечь при часе смеха

Оказалось, что во время смеха у человека активизируется работа до 80 мышц и сжигается несколько сотен килокалорий. Таким образом, это может приравниваться к эффекту от легкой тренировки.

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что всего за час благодаря смеху можно сжечь до 350 килокалорий. Во время этого у человека меняется тип дыхания, а также увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях, при этом застойные явления в легких исчезают. Об этом пишет телеканал "360".

По результатам исследований, оптимистичные люди не так часто подхватывают вирусные заболевания. Такие граждане внимательнее относятся к своему здоровью, предпочитают активный образ жизни и отказываются от вредных привычек.

Психиатр подчеркнул, что у оптимистично настроенных людей быстрее проходит реабилитация после травм и операций, при этом боль переносится легче, так как выделяется больше серотонина, выступающий в роли природного обезболивающего.