Диетолог рассказал петербуржцам, какие продукты помогут сохранить уровень железа

Возраст невозможно повернуть вспять, однако если правильно питаться и стараться поддерживать определенный образ жизни, то старость можно замедлить. Диетолог рассказал петербуржцам, как надо питаться, чтобы отсрочить старенье.

Как пишет “МК в Ленобласти”, железо может помочь женщине замедлить процессы старения и сохранить красоту. Дефицит железа способствует обратным процессам. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, при дефиците этого элемента у человека может наблюдаться бледность кожи, вялость, потеря интереса к жизни и глубокая апатия.

Как отметил специалист, люди часто не обращают должного внимания на такие симптомы и пытаются решить проблемы самостоятельно. Женщинам стоит регулярно сдавать анализ крови на ферритин.

Чтобы регулярно получать достаточное количество железа достаточно употреблять в рацион мясо, печень, листовые овощи.