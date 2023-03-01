Кардиолог объяснила порядок действий при остановке сердца

Остановка сердца может произойти вне зависимости от возраста, однако распознать ее и оперативно среагировать многие не могут из-за незнания основных правил.

Врач-кардиолог Наталья Минасян объяснила, что при первых признаках недомогания необходимо сразу же вызвать скорую помощь по номеру 112. Об этом пишет "МК в Калининграде".

После того, как заявка была оставлена, пациенту нужно сделать непрямой массаж сердца. Кроме того, нельзя забывать о контроле пульса человека на протяжении всей процедуры, которую необходимо делать, пока на место не прибудут врачи. Зафиксировать биение сердца можно на шее или на руке.

Кардиолог отметила, что удары в грудь не помогут. Этот метод при остановке сердца уже был признан недействительным Всемирной организацией здравоохранения.