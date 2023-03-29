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Дефектолог объяснила, в каких случаях маленьким петербуржцам без логопеда не обойтись

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© Фото: Baltphoto

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В некоторых случаях петербуржцам стоит задуматься, чтобы сводить детей к логопеду, вот только проблемы с речью иногда не получается распознать, а некоторые люди и вовсе не задумываются о тревожных сигналах.

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская объяснила, что малыша нужно срочно показать логопеду, если он в год не откликается на свое имя, а также, если в три года имеет несвязную речь, либо в пять лет испытывает трудности с произношением, выговаривая слова неверно. Об этом сообщает "МК  в Великом Новгороде".

Эксперт отметила, что есть три периода, когда малышу необходимо провести речевую проверку. Так, в отношении годовалых детей должно насторожить не только отсутствие реакции на имя, но и бедность лепета.

При этом в три год речь ребенка должна быть похожа на взрослого, но если звуки чуть-чуть изменены - это не страшно, заверила Покровская. 

А в пять лет формирование речи заканчивается, поэтому неправильного произношения в идеале быть вовсе не должно.

 

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