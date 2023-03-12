Заболевших корью петербуржцев стало больше из-за непривитых мигрантов

Из-за непривитых мигрантов заболеваемостью корью в ряде регионов России заметно увеличилась.

В частности, случаи заражения фиксируются в Ленинградской, Новосибирской, Московской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях. В связи с этим в медучреждениях регионов оперативно начали проводить противоэпидемические мероприятия и усилили вакцинацию. Об этом пишет "МК в Мурманске".

Согласно данным Роспотребнадзора, для предотвращения распространения инфекции врачи устанавливают, с кем контактировали заразившиеся. Кроме того, гражданам настоятельно рекомендуют привиться и проверить, есть ли иммунитет против кори. Если таких сведений найти не удается, то можно сдать тест на антитела.

В ближайшее время на территории России запустят программу, подчищающую иммунизацию против кори, к которой отнесут и непривитых трудовых мигрантов. Документ уже подписан главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.