Специалист назвал профессии, из-за которых сердце может перестать биться

Некоторые профессии в совокупности с вредными привычками могут усугубить здоровье граждан, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. В результате, все может кончится инфарктом и летальным исходом.

Врач-кардиолог высшей квалификационной категории Александр Макаридзе рассказал, что представители некоторых профессий рискуют получить инфаркт от постоянных нагрузок и стресса. Так, речь идет о тех специалистах, которые отвечают головой за работу и жизнь других людей. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам Макаридзе, в большей степени получить инфаркт рискуют водители, руководители и крановщики. Специалист напомнил, что стресс способствует появлению вазоспазмов, а они, в свою очередь, образуют воспаления бляшек, что по итогу приводит к инфаркту.

Кроме того, состояние пациента может усугубить неправильно питание и курение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Петербурга в 2023 году выделят около 330 миллионов рублей на закупку препаратов для людей, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, а также на закупку нового медицинского оборудования.