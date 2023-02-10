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Петербург в 2023 году закупит лекарства для сердечников и медицинское оборудование на 330 миллионов рублей

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Петербургские власти выделят около 330 миллионов рублей на закупку препаратов для людей, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, а также на закупку нового медицинского оборудования.

Как сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 10 февраля, на лекарства для сердечников за 2023 год будет выделено 214 миллионов рублей. При этом еще 117 миллионов рублей пойдет на  приобретение нового медицинского оборудования.

Так, на предоставленные средства врачам приобретут новые нейроэндоскопические стойки, а также  аппараты для искусственной вентиляции легких и противопролежневые системы.

Список препаратов, которые люди, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, могут получить бесплатно в Петербурге был расширен до 31 наименования.

Сейчас же в аптеках города на Неве можно приобрести 24 наименования лекарств,  среди которых есть препараты для граждан, столкнувшихся с острым нарушением мозгового кровообращения, а также с инфарктом миокарда. Также предоставляются лекарства для людей, перенесших сложные операции на сердце.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце января первый офсетный контракт на поставку препаратов был подписан петербургским комитетом по здравоохранению и компанией АО "Р-Фарм".

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