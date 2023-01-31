Петербургские власти подписали первый в городе офсетный контракт на поставку препаратов

Первый в истории Петербурга офсетный контракт был подписан местным комитетом по здравоохранению и компанией АО "Р-Фарм".

Известно, что договор, рассчитанный на десять лет, предполагает выделение АО "Р-Фарм" средств в размере 8,7 миллиардов рублей. Как рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города на Неве Алексей Корабельников, деньги потратят на поставку лекарств для лечения онкологических заболеваний.

Отмечается, что три года из десяти лет, на которые заключен контракт, потратят на запуск производства, а еще семь лет уйдут уже на саму поставку лекарств городским структурам.

Таким образом, планируется, что за счет офсетного контракта Петербург за 7 лет сможет сэкономить 20,6 миллиардов рублей бюджетных средств и приобрести новые рабочие места для граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге появится фармацевтическое производство, на котором планируют выпустить более 30 наименование лекарств.