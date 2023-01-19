Петербуржцам рассказали, почему тепло в квартирах стало стоить дороже

Жителям Северной столицы объяснили, почему за тепло в декабре пришлось заплатить больше, чем раньше.

В пресс-службе комитета по тарифам напомнили, что стоимость отопления в квартирах складывается по умножению утвержденного тарифа на объем тепловой энергии, которая была потреблена за месяц. Так, начиная с первого декабря, тариф был увеличен на 8,4%, а холода стали значительно сильнее, чем месяцем раньше.

В связи с этими двумя факторами горожане увидели в платежках увеличенные значения. Предполагается, что в январе заплатить за тепло придется меньше, так как на территории региона наблюдается аномальное потепление.

В ведомстве напомнили, что расход коммунального ресурса можно увидеть в квитанции ЖКХ.В случае сомнения и вопросов можно обратиться в управляющую компанию, если ответы не устроят, - то в Государственную жилищную инспекцию Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге комитет по тарифам запустил специальный чат-бот "Тариф-эксперт”", при помощи которого жители смогут получить ответы на любые вопросы по оплате коммунальных услуг.