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Доходы Петербурга за 2022 год увеличились почти на 40% за счет средств горожан

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© Фото: Baltphoto

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В 2022 году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составила более одного триллиона рублей. Известно, что доходы города почти на 40% увеличились за счет НДФЛ.

На заседании правительства Петербурга уточнили, что в сравнении с 2021 годом итоговая сумма доходов в бюджет выросла на 137,9%, при этом собственные доходы города стали больше на 41,9%. Общая сумма достигла примерно 1,162 триллиона рублей.

Отмечается, что установленный показатель в один триллион рублей планировали преодолеть в следующем, 2024 году, однако это было сделано раньше. Так, согласно данным комитета финансов, налог на прибыль организаций хоть и превысил налог на физические лица, но не сильно, - всего получилось 44,9%. В свою очередь, НДФЛ принес в бюджет города 37,8%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что комитет по инвестициям Петербурга не дает инвесторам вкладывать средства в свою же собственность. Судьба Дома Трезини на Университетской набережной Санкт-Петербурга до сих пор не определена из-за позиции двойных стандартов чиновников.

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