Проведение Международного форума труда, который пройдет в марте, субсидирует Петербург

Стало известно, что средства на проведение Международного форума труда, который запланирован на 15 и 17 марта 2023 года, предоставят из бюджета Санкт-Петербурга. Однако точную сумму, которую выделят горосдкие власти, пока не назвали.

В субботу, четвертого февраля, было подписано постановление, согласно которому Северная столица просубсидирует проведение Международного форума труда. Об этом соообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что субсидию предоставят социально ориентированной некоммерческой организации с целью финансирования затрат, которые будут связаны с проведением VII Санкт-Петербургского Международного форума труда.

Тема форума 2023 года - "От рынка труда к рынку занятости: новая реальность". В пресс-службе напомнили, что организаторами выступают правительство Петербурга, а также СПбГУ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ при поддержке Минтруда и социальной защиты России, а также Федеральной Службы по труду и занятости населения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в текущем году от правительства Росси Санкт-Петербург получит дополнительное финансирование, которое направят на поддержку спортивных организаций. При этом, учитывая личные средства Северной столицы, на сферу спорта хотят направить примерно 75 миллионов рублей.