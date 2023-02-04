В Петербурге на увеличенные премии народным дружинникам и участковым потратят более 18 миллионов рублей

Сотрудникам Главного управления МВД РФ по Петербургу и ЛО, а также народным дружинникам в 2023 году изменят количество премий и размер и выплат. Всего на эти цели потратят более 18 миллионов рублей.

Так, четвертого февраля, соответствующие правки уже были внесены в некоторые постановления правительства города. Теперь в целях поощрения количество премий для участков и народных дружинников увеличится, а суммы станут больше. Об этом сообщает Neva.Today.

Например, число премий лучшим участковым уполномоченным полиции в городе выросло до 30, а размер каждой из них составит 35 тысяч рублей. Аналогичная ситуация с выплатами лучшим народным дружинникам и лучшим инспекторам по делам несовершеннолетних

За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка в Северной столице стало 500 премий по 25 тысяч рублей каждая, а количество выплат за активное участие в охране общественного порядка в городе выросло до 110 по 24 тысячи рублей каждая.

Известно, что общее финансирование премий работникам ГУ МВД РФ по Петербургу и ЛО, а также народным дружинникам за текущий год составит 18 290 000 рублей.