Некоторые банки России с лета 2024 года могут в обязательном порядке открывать вклады для малообеспеченных петербуржцев

Уже с 2024 года системно значимые банки Российской Федерации могут начать открывать вклады для малоимущих россиян.

Так, нововведение может заработать с июля 2024 года и затронет в том числе и петербуржцев. При этом оно коснется только системно значимых банковских организаций, в то время как для остальных кредитных учреждений предоставление услуги социального вклада останется на добровольной основе. Тем не менее, спустя год от июля 2024 года они также должны будут начать открывать депозиты для малообеспеченных россиян. Об этом сообщает "АБН".

Уточняется, что услугой смогут воспользоваться граждане, которые получают материальную поддержку от государства. Информация об этой группе населения представлена в Единой государственной информационной базе социального обеспечения.

В общей сложности размер социального вклада не должен превышать ста тысяч рублей, а ставка по депозиту должна быть не ниже ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, +1%. Сейчас показатель установился на 7,5%. Также подобные вклады малообеспеченные россияне смогут открыть только в рублях и продлить его максимум на год.

Напомним, что в перечень системно значимых банков РФ входят Сбер,Тинькофф Банк, Промсвязь банк, ВТБ, Газпромбанк, Сокомбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и Юникредитбанк.