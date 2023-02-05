  • 8 Февраль 2023
USD 08.02.2023 70.8924 0.2933
USD ММВБ 00:05 70.5979  
EUR 08.02.2023 75.9087 -0.1260
EUR ММВБ 00:05 76.0292  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Аналитик объяснил, зачем Минфин РФ будет продавать китайскую валюту в увеличенном объеме

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

С седьмого февраля по шестое марта текущего года Министерство Финансов России планирует направить на продажу юаней средства в размере 160,2 миллиардов рублей. По словам специалиста, такая мера принимается из-за стремления возместить потери российского бюджета от нефтегазового экспорта.

Аналитик Степан Сумин рассказал, что в этот раз Минфин РФ увеличил продажу китайских юаней в три раза, если сравнивать с январем, когда продали 54,6 миллиарда рублей иностранной валюты. По мнению эксперта, средства на продажу юаней направят, чтобы возместить потери бюджета России от нефтегазового экспорта. Об этом пишет АБН.

Уточняется, что около 52 миллиардов рублей дохода от экспорта сырья страна так и недополучила в январе, а уже в феврале показатель удвоится, достигнув 108 миллиардов рублей.

По словам Сумина, этот шаг является далеко не последней продажей китайской валюты Минфином, потому что государственная казна и дальше будет недополучать нефтегазовые доходы. Так будет продолжаться, пока  весь рынок сбыта, уходивший в страны ЕС, не будет переориентирован на Азию. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram