Аналитик объяснил, зачем Минфин РФ будет продавать китайскую валюту в увеличенном объеме

С седьмого февраля по шестое марта текущего года Министерство Финансов России планирует направить на продажу юаней средства в размере 160,2 миллиардов рублей. По словам специалиста, такая мера принимается из-за стремления возместить потери российского бюджета от нефтегазового экспорта.

Аналитик Степан Сумин рассказал, что в этот раз Минфин РФ увеличил продажу китайских юаней в три раза, если сравнивать с январем, когда продали 54,6 миллиарда рублей иностранной валюты. По мнению эксперта, средства на продажу юаней направят, чтобы возместить потери бюджета России от нефтегазового экспорта. Об этом пишет АБН.

Уточняется, что около 52 миллиардов рублей дохода от экспорта сырья страна так и недополучила в январе, а уже в феврале показатель удвоится, достигнув 108 миллиардов рублей.

По словам Сумина, этот шаг является далеко не последней продажей китайской валюты Минфином, потому что государственная казна и дальше будет недополучать нефтегазовые доходы. Так будет продолжаться, пока весь рынок сбыта, уходивший в страны ЕС, не будет переориентирован на Азию.