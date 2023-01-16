В Петербурге на территории Колпино хотят возвести центр машиностроения и логистики за 20 миллиардов

В течение десяти лет специалисты будут заниматься разработкой проекта и строительством нового центра машиностроения и логистики, который появится на территории промзоны "Ижорские заводы" в Колпино. На реализацию выделят около 20 миллиардов.

Известно, что центр Объединённой судостроительной корпорации в перспективе сможет предоставить не менее 1,5 тысяч новых рабочих мест. Соглашение о возведении строения было принято на Петербургском международном экономическом форуму в 2022 году. Об этом пишет AllNW.

Отмечается, что на строительство центра в аренду был выделен земельный участок. Работы развернутся на площади 25 гектаров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Фонд капитального ремонта Северной столицы потратил около 14 миллиардов рублей на проведение работ за прошлый год. В сравнении с 2021 годом результаты улучшились, - тогда процент выполнения от плана составил около 80,9%, но на работы специалисты потратили примерно 11,6 миллиардов рублей.