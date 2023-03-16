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С начала года дефицит бюджета Петербурга превысил 70 млрд рублей

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© Фото: Baltphoto

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С начала текущего года расходы бюджета Петербурга значительно превысили доходы, составив 71,53 миллиард рублей. Известно, что от плановых показателей на весь год это составляет 49%. 

Так, за первые два месяца 2023 года казна Культурной столицы получила на 56% поступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь и февраль бюджет Петербурга пополнился 47,3 миллиардами рублей, в то время как за два месяца прошлого года казна получила 107 миллиардов рублей. Больше всего денег город собрал с налоговых поступлений, акцизов и штрафов, пишут "Ведомости".

Также известно, что плановый дефицит бюджета на весь год Петербурге составляет  146,77 миллиардов рублей, но за два месяца показатели уже достигли 71,53 миллиарда рублей, или 49% от плановых показателей. Все дело в том, что расход оказался больше дохода. Отмечается, что за январь и февраль город потратил 118,86 миллиардов, что составляет 10% от запланированных трат в размере 1,2 триллионов рублей.

В комитете финансов пояснили, что превышающие план траты связаны с изменениям федеральных законов. Напомним, что с 1 января 2023 года налоги и взносы перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП), а до этого уплата производилась по отдельному налогу с подготовкой документов. То есть, перечисление денег сейчас может происходить в течение нескольких дней, и они могут прийти уже только в следующем месяце.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в прошлом году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составила более одного триллиона рублей. Доходы города увеличились за счет НДФЛ почти на 40%.

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