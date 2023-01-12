Новые субсидии на строительство дорог из Москвы загонят Петербург в «долговую яму»

Стало известно о новом пакете помощи Петербургу из федерального бюджета. В 2023 году на строительство дорог Москва отправит в казну Северной столицы почти 9 млрд рублей. Кроме того, за последние дни был анонсирован еще ряд субсидий для поддержки разных сфер города. Несмотря на триллионный доход петербургского бюджета, который стал, по мнению чиновников, «самым большим достижением» 2022 года, в Смольном продолжают загонять город в «долговую яму».

Пресс-служба администрации Смольного сообщила о новом решении о выделении средств из федерального бюджета в помощь Петербургу. На этот раз речь идет о траншах на строительство, реконструкцию и ремонт городских дорог. На эти нужды в 2023 году Москва выделяет 8,9 млрд рублей. Сообщается, что средства будут направлены на реализацию особо важных проектов, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

За текущую неделю данная новость стала очередной в перечне федеральной помощи, выделяемой Москвой для поддержки Северной столицы. Так, в Смольном похвастали выделением средств для закупки музыкальных инструментов для школ и училищ. Общая сумма поддержки, включая собственный бюджет города, составит 193 млн рублей.

Также федеральные средства в размере 74 млн рублей будут направлены на поддержку петербургских спортивных организаций. СМИ отмечали, что данная сумма также включает и федеральные, и городские деньги. Однако, судя по минимальным объемам поддержки от Смольного, вероятно, что большую их часть составляют деньги федцентра.

Примечательно, что, оценивая итоги 2022 года, председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский назвал получение более чем триллионного бюджета главным достижением. То есть можно предположить, что с такими доходами город может сам профинансировать и поддержку спортивных организаций, и оснащение музыкальных школ. Однако уже в начале текущего года Смольный продолжил активно «брать в долг» у Москвы.

В 2023 году дефицит бюджета Петербурга, то есть количество средств, которые придется взять в долг, будет рекордным – почти 150 млрд рублей. При этом журналисты отмечали, что за время нахождения губернатора Александра Беглова на своем посту город кратно увеличил задолженность перед федцентром. Если в 2019 году долговое бремя составляло 30,1 млрд рублей, то уже в прошлом данная сумма достигла 90 млрд и продолжает расти. Такими темпами «расплачиваться по счетам» придется нескольким поколениям петербуржцев.