Для проверки платежек ЖКУ для петербуржцев заработал онлайн-калькулятор

В Санкт-Петербурге заработал новый сервис, благодаря которому горожане смогу сверять стоимость коммунальных услуг в платежках ЖКХ.

В пресс-службе комитета по тарифам Северной столицы рассказали, что для местных жителей был создан общедоступный онлайн-калькулятор, который станет помощником при расчете данных по оплате услуг ЖКХ.

Таким образом, с учетом актуальных тарифов и нормативов потребления сервис просчитывает занесенные горожанами показатели индивидуальных приборов учета.

Онлайн-калькулятор находится на сайте комитета по тарифам. Чтобы узнать необходимую информацию, сначала нужно заполнить несколько полей, среди которых период расчета, количество жильцов, зарегистрированных в квартире/доме, жилую площадь в квадратных метрах, тип дома, общая площадь всех помещений в доме и площадь помещений общего имущества.

Известно, что в настоящий момент сервис функционирует в тестовом режиме, при этом результаты расчетов пока носят информационный характер.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам в декабре за тепло в квартирах пришлось заплатить больше, чем раньше. Все дело в сильном похолодании и увеличении тарифа на 8,4%.