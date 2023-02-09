Суд Северной столицы запустил процедуру банкротства "Книжной лавки писателей"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга начал процедуру наблюдения в отношении АНО "Книжная лавка писателей", владеющей книжным магазином на Невском проспекте,66. Организация может быть признана банкротом из-за долга в четыре с половиной миллиона рублей.

Из протокола Арбитражного суда от шестого февраля следует, что иск подала компания по управлению недвижимым имуществом ООО "Скид". Согласно заявлению, долг в четыре с половиной миллиона книжный магазин получил уже в результате цессии.

В 2021 году АНО "Книжная лавка писателей" обратилась к "Скид", так как у магазина не было собственных средств для погашения долгов. Однако время шло, но деньги возвращены не были.

Напомним, что "Книжная лавка писателей" была создана в 1934 году по инициативе Максима Горького и Сергея Кирова. Заведение известно как писательский клуб с творческими вечерами и презентациями.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге процедура банкротства управляющих компаний может усложниться.