Покупка консервов и соленой рыбы петербуржцам может влететь в копеечку

Россиян предупредили, что в скором времени рыба может подорожать. Изменение в частности коснется консервов и соленой продукции.

В Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья заявили, что несмотря на налоговые преференции для рыбохозяйственных организаций, в 2023 году стоимость морепродуктов может стать больше. По словам экспертов, это произойдет из-за того, что предприятия ориентируются на внешний рынок. Об этом пишет "АБН".

Как отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, сейчас производители видят очень высокую ставку на биоресурсы. Из-за этого продажи на внутреннем рынке остаются совсем не выгодными.

Прежде всего, по мнению специалиста, стоит обратить внимание на разведение зарывающихся моллюсков. Известно, что ставка на них подросла в 1 600 раз. Кроме того, жертвами экономических условий становятся и весьма распространенные виды рыб. Так, президент подчеркнул, что минтай, сельдь и треска в скором времени подорожают.