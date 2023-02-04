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Из-за дорогих материалов на строительство четырех объектов в Петербурге выделят больше денег

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© Фото: Baltphoto/Константин Яковлев

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Из-за подорожания стройматериалов петербургские власти выделят местным подрядчикам дополнительно еще около четырех миллиардов рублей.

Стало известно, что в адресной инвестиционной программе комитета по развитию транспортной инфраструктуры изменилась стоимость сразу четырех объектов. Это связано с увеличением стоимости некоторых материалов для строительства, пишет AllNW.

Так, теперь стоимость строительства пешеходной улицы в районе "Лахта-центра" стала больше на 270 миллионов рублей. Отмечается, что первоначальная сумма контракта укладывалась в 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, дополнительно миллиард рублей Смольный  выделит для строительства двух съездов на Приморском шоссе в районе "Лахта-центра", и такую же сумму получит АО "Буер", чтобы завершить второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе. Напомним, что на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе возведут двухуровневую транспортную развязку стоимостью примерно  4 миллиардов рублей.

Еще 939 миллиардов рублей выделят на строительство еще одной развязки, которая появится на пересечении Московского и Дунайского шоссе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге выделят 340 миллиардов рублей, при этом разница с первоначальной стоимостью составляет более чем в два раза.

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