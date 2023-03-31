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Альфа-Банк адаптировал сервис «нетмонет» для оплаты по QR-кодам в кафе и ресторанах

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© Фото: Пресс служба компании ООО «Системы благодарности»

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Альфа-Банк обновил свой сервис электронных чаевых «нетмонет»: теперь он позволяет оплачивать счета в кафе и ресторанах с помощью набирающей популярность технологии QR-кодов.
 
Оплата по QR-коду пришла в Россию на смену технологии NFC (Apple Pay и Google Pay). QR-код — штрихкод, который, в отличие от линейного штрихкода, позволяет закодировать большой объем информации — порядка тысячи символов. Отсканировав такой код, владелец мобильного устройства переходит в свое банковское приложение и бесконтактно оплачивает покупку по нужным реквизитам.
 
Такой способ оплаты покупок в офлайне набирает популярность в разных странах: к примеру, в Китае ежедневное количество транзакций с помощью QR-кодов может достигать почти 2 млрд, а в целом в мире за год объем транзакций превышает 2 трлн долларов, пишут западные СМИ.
 
В России возможность оплачивать покупки по QR-кодам предоставляют Центральный банк и Национальная платежная система с помощью Системы быстрых платежей (СБП). По информации ТАСС, только за первые три квартала 2022 года общее количество транзакций с использованием QR-кодов в России увеличилось в 20 раз, а объем — в 12 раз.
 
В Альфа-Банке отмечали, что QR-коды востребованы у россиян, поскольку, с одной стороны, дают возможность платить бесконтактно, а с другой — получать кешбэк.
 
«По мере развития инфраструктуры сканирования QR в точках приема платежей их доля будет уверенно расти в ближайшие два года», — полагают в Альфа-Банке.
 
До сих возможность оплатить покупки по QR-коду предлагали в основном в розничных сетях, что сдерживало распространение технологии. Однако теперь внедрять этот способ расчетов смогут также кафе, рестораны и бары.
 
Как сообщили в Альфа-Банке, система электронных чаевых «нетмонет», в основе которой лежит технология оплаты по QR-кодам, стала доступнее для заведений общепита.
 
Авторы идеи полагают, что в кафе или ресторане официант может подсказывать клиенту, какое блюдо выбрать, следить, чтобы гости все время были довольны, но, если посетителю слишком долго придется ждать счет, общее впечатление может быть безнадежно испорчено.
 
С внедрением новинки заведения могут сами выбрать формат носителя для QR-кодов, которые будут размещены на столиках, а Альфа-Банк бесплатно их изготовит. Гости, отсканировав такой код, в пару кликов будут оплачивать свои счета целиком или разделив их между собой, причем клиенты смогут выбирать, какое блюдо оплатит каждый из участников трапезы, и даже разделить оплату одного блюда.
 
Кроме того, в процессе посетители смогут оставить и чаевые. В Альфа-Банке подсчитали, что внедрение QR-кодов позволит увеличить объем чаевых на 20−30%, а оборот столов в пиковые моменты — на 15%, ведь клиенты смогут сами расплачиваться и быстрее покидать заведение.
 
Внедрив технологию оплаты по QR-коду «нетмонет», владельцы заведений смогут в режиме онлайн отслеживать статус своих клиентов: стоимость их заказа, статус оплаты, размер чаевых, оценки, выставленные клиентами. Более того, внедрение QR-кодов позволит заведениям общепита экономить на эквайринге от 500 тысяч до 1 млн рублей: комиссия за эквайринг при таком способе оплаты составит всего 0,9%.
 
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Сайт: https://netmonet.co/
Токен: LjN8K71ZU

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