  • 24 Январь 2023
USD 24.01.2023 68.6288 +-0.0368
USD ММВБ  
EUR 24.01.2023 74.7307 +0.3873
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Уже с этой недели компенсацию по квартплате для петербуржцев будут считать по-новому

Автор:

Темы дня

В Санкт-Петербурге, начиная с этой недели, компенсацию квартплаты для льготников будут считать по новым правилам.

Так, в пресс-службе жилищного комитета города еще раньше сообщали, что теперь компенсация по квартплате для льготных категорий граждан Северной столицы будет высчитываться, исходя из реальных, индивидуальных показателей. То есть, вычисления будут производиться на основе фактической квартплаты каждого жителя города.

Напомним, что до этого сумму начисляли, исходя из усредненных показателей по нормативу жилплощади, а также потреблению услуг.

Горожане будут получать компенсацию части суммы из квитанции за месяц, что должно обеспечить справедливое возмещение расходов местных жителей на оплату ЖКУ. Так часть суммы будет компенсирована инвалидам, многодетным семьям, ветеранам и другим категориям льготников.

С вступлением в силу новых правил подсчет будут вести индивидуально для каждого петербуржца, основываясь на его фактической квартирной плате. При этом размер компенсации может составить 30, 40 или 50%.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцы могут воспользоваться олнайн-калькулятором, чтобы проверить платежки ЖКУ.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram