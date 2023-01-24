Уже с этой недели компенсацию по квартплате для петербуржцев будут считать по-новому

В Санкт-Петербурге, начиная с этой недели, компенсацию квартплаты для льготников будут считать по новым правилам.

Так, в пресс-службе жилищного комитета города еще раньше сообщали, что теперь компенсация по квартплате для льготных категорий граждан Северной столицы будет высчитываться, исходя из реальных, индивидуальных показателей. То есть, вычисления будут производиться на основе фактической квартплаты каждого жителя города.

Напомним, что до этого сумму начисляли, исходя из усредненных показателей по нормативу жилплощади, а также потреблению услуг.

Горожане будут получать компенсацию части суммы из квитанции за месяц, что должно обеспечить справедливое возмещение расходов местных жителей на оплату ЖКУ. Так часть суммы будет компенсирована инвалидам, многодетным семьям, ветеранам и другим категориям льготников.

С вступлением в силу новых правил подсчет будут вести индивидуально для каждого петербуржца, основываясь на его фактической квартирной плате. При этом размер компенсации может составить 30, 40 или 50%.